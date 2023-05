Violento scontro tra due auto in Molise, conducenti d'urgenza in ospedale

ISERNIA. Un grave incidente è avvenuto alle 15.40 sulla strada fondovalle del Verrino nel territorio di Pietrabbondante. Sul posto i Vigili del Fuoco della sede di Agnone, il 118 e i Carabinieri.

I due occupanti, entrambi feriti in modo non lieve, sono stati traspostati con urgenza in ospedale dal personale sanitario. Le auto sono state messe in sicurezza dai Vigili del Fuoco e al termine dei rilievi da parte dei Carabinieri saranno rimosse ripristinando la viabilità sull'arteria.

