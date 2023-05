Auto in fiamme, Vigili del fuoco intervengono in via Polonia

Vigili del fuoco in via Polonia

TERMOLI. Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli chiamati a intervenire per incendi di autovetture non soltanto sulla statale Trignina, come avvenuto domenica sera in territorio abruzzese, peraltro, ma altri due episodi sono accaduti in città, a Termoli.

Il primo, proprio nella notte tra sabato e domenica, in via Venezia. L'ultimo, nella notte appena trascorsa, in via Polonia. Le fiamme hanno avvolto completamente il veicolo, come mostrano le immagini che siamo riusciti a recuperare. La squadra del 115 è arrivata sul posto per estinguere il rogo, mettendo la zona in sicurezza, evitando che altre vetture in sosta potessero essere danneggiate.