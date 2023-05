Scontri tra tifosi dopo Vastese-Termoli, notificati i primi 7 daspo

VASTO. Il 14 maggio scorso, al termine dell'incontro di calcio di serie D Vastese-Termoli, un consistente gruppo di tifosi della vastese, dopo aver sfondato i cancelli perimetrali del campo sportivo, invadeva il terreno di gioco dirigendosi verso il settore ospiti, al cui indirizzo lanciava vari oggetti contundenti, con il proposito di ledere i tifosi avversari o comunque provocare una situazione di elevata tensione e potenziale rissa.

In seguito ad accurata attività d'indagine, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Vasto identificavano sette fra gli autori delle violenze, i quali, ciascuno in relazione alla propria condotta delittuosa, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto per il reato di scavalcamento, invasione di campo, lancio di materiale pericoloso in occasione di una manifestazione sportiva, delitto punito con la reclusione da uno a quattro anni, con pena aumentata della metà poichè dal fatto è derivato un danno alle persone e denunciati altresì per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

L'attività di polizia giudiziaria, veniva affiancata da quella di polizia di prevenzione. Difatti le medesime condotte delittuose degli indagati, erano motivo per l'emissione da parte del Sig. Questore di Chieti nei confronti di ciascuno degli autori delle violenze, di sette provvedimenti, comunemente detti D.A.S.P.O, cioè Divieto di Accesso, per periodi da quattro a sette anni, a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri stati membri della comunità Europea, ove si svolgeranno competizioni di calcio, nazionali ed internazionali, con la prescrizione inoltre di comparire presso il Commissariato di P.S. di Vasto, quindici minuti dopo l'inizio e quindici prima del termine di ogni gara che la Vastese Calcio 1902 disputerà in campionato, coppe o amichevoli.

I provvedimenti questorili sono stati tutti convalidati dal GIP del Tribunale di Chieti, che ha ritenuto concreta la prognosi di reiterazione di azioni della stessa specie e capaci di esporre a serio rischio tutti gli spettatori presenti e chiunque si trovi nelle vicinanze di impianti sportivi.

Nel frattempo prosegue l'attività investigativa della Polizia di Stato volta all'identificazione di altri soggetti autori di atti di violenza il 14 maggio.

Alcuni di loro appartengono alla tifoseria del Francavilla Calcio, gemellata con quella della Vastese, ed hanno concorso alla realizzazione degli illeciti; altri appartengono alla tifoseria del Termoli Calcio ed hanno risposto a loro volta col lancio di oggetti verso il campo occupato dai vastesi.