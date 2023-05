In fiamme il distributore di gasolio, esercitazione antincendio al porto di Termoli

TERMOLI. Questa mattina, nel porto di Termoli, si è svolta un’esercitazione antincendio organizzata dalla Capitaneria di Porto al fine di testare il livello di efficienza dei dispositivi di emergenza e di addestrare il personale coinvolto a fronteggiare possibili situazioni emergenziali reali.

In particolare, è stato simulato un incendio divampato presso il distributore di carburanti del molo Nord Est nel corso delle operazioni di rifornimento ad un peschereccio.

Immediata l’attivazione delle procedure antincendio in ambito portuale con la chiamata di emergenza ai Vigili del Fuoco e l’intervento in zona della motovedetta della Guardia Costiera e di una autopattuglia, che hanno raggiunto l’area interessata dall’incendio per coordinare le operazioni in attesa dell’arrivo dei mezzi dei Vigili del Fuoco.

Intervenuto anche, nello specchio acqueo portuale, un battello della Stazione Navale della Guardia di Finanza che ha contribuito alla perfetta riuscita dell’esercitazione.

L’attività svolta oggi ha dimostrato, ancora una volta, come la prontezza operativa del personale e dei mezzi della Guardia Costiera e la sinergia tra i protagonisti dell’operazione, costituiscano i perfetti elementi per il perseguimento della massima tutela della sicurezza in ambito portuale, confermando anche l’importanza del costante e continuo addestramento.

