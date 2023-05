Un 29enne investito in via Lucania da uno scooter, trasportato al San Timoteo

TERMOLI. Un 29enne di nazionalità romena è stato investito da uno scooter nel tardo pomeriggio di oggi in via Campania, la strada che conduce da via Martiri della Resistenza a viale Trieste, dinanzi all'ingresso del liceo scientifico.

Il conducente del motociclo non si sarebbe avveduto dell'immigrato e lo ha urtato, provocandone la caduta a terra. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia municipale, che hanno compiuto i rilievi del sinistro, sostando in piazza Donatori di Sangue (come si vede nella foto), per non intralciare la circolazione. Il 29enne è stato soccorso dal 118 Molise, sopraggiunto coi volontari della Misericordia in ambulanza, che hanno trasportato il ragazzo al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, in viale San Francesco.

Per fortuna, pare che le conseguenze dell'impatto non abbiano provocato nulla di serio al malcapitato.