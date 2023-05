Ritrovata in via Arno dai Vigili urbani un'auto rubata a Francavilla al Mare

TERMOLI. Sta diventando una pratica ricorrente e aggiungiamo virtuosa, quella del controllo sul territorio da parte degli agenti della Polizia municipale che targhe alla mano verificano eventuali presenze di auto e veicoli rubati, sia in città che altrove, presenti sul suolo comunale.

L’ultimo della serie è stato ritrovato due giorni fa, con la pattuglia che stava perlustrando la zona di San Pietro, in via Arno.

La loro attenzione è stata catturata da una Lancia Y e dal controllo immediato fatto attraverso la banca dati delle denunce della forze dell’ordine è emerso che l’automobile fosse stata rubata lo scorso 21 novembre niente meno che a Francavilla al Mare. Subito sono stati attivati i contatti con la caserma dei Carabinieri dove era stata presentata la denuncia dal legittimo proprietario, a cui, dopo le formalità di rito, la vettura è stata riconsegnata. Nei primi cinque mesi dell’anno i Vigili urbani di Termoli hanno ritrovato quattro mezzi rubati. In precedenza, nel gennaio scorso furono ritrovate una Fiat Punto e una Opel Corsa, entrambe rubate in città, così come il ciclomotore del marzo scorso.