«Ogni giorno discussioni per le soste selvagge», lo sfogo di un conducente Gtm

TERMOLI. Da uno “sfogo”, inteso proprio così da chi ha voluto inviarcelo, la riflessione su come “vanno le cose” nella viabilità e soprattutto nelle soste, che cominciamo a definire “bilaterali” più che selvagge, tenuto conto che ormai l’abuso è sistematico.

«Buongiorno, questo è quello in cui ogni giorno e a ogni ora ci tocca imbatterci e non solo nelle ore scolastiche, sono un'autista del servizio di trasporto urbano e a causa di tutto ciò spesso ci tocca discutere con gli automobilisti, e cosa ancora più grave ci tocca fare manovre a nostro rischio e pericolo per i pedoni».

Situazioni ricorrenti e frequenti, di ordine quotidiano, specie su via Fratelli Brigida e anche all’uscita del capolinea di piazza Garibaldi, ma di segnalazioni ne abbiamo avute di recente anche sulle stesse rotatorie, dove a volte ci sono vetture che addirittura sostano nel loro raggio.

I conducenti invocano presenze più fitte di chi è istituzionalmente preposto ai controlli, affinché si cerchi di invertire la tendenza.

Su Corso Umberto, ad esempio, nemmeno l’ordinanza comunale ha sortito gli effetti sperati.