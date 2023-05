Si allaga la statale 17 in Molise, chiusa al traffico dall'Anas

Isernia, Campobasso In corso le operazioni per il ripristino della viabilità

Si allaga la statale 17 in Molise, chiusa al traffico dall'Anas

CAMPOBASSO. Dopo il maltempo di ieri a Baranello, allagata la statale 17 in territorio di Cantalupo del Sannio, al confine tra le province di Isernia e Campobasso. L'Anas ha chiuso l'arteria al traffico.

«A causa di un allagamento che ha provocato il riversamento di fango sulla carreggiata, la strada statale 17 'Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico” è temporaneamente chiusa al traffico - in entrambe le direzioni - dal km 196,460 al km195,700, nel territorio comunale di Cantalupo nel Sannio, in provincia di Isernia. Le squadre Anas e le forze dell’ordine sono sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile. Al momento il traffico viene deviato lungo la viabilità locale con segnalazioni in loco».