Parcheggi selvaggi senza tregua e gli autobus costretti a fermarsi sulla strada

TERMOLI. I problemi di "inciviltà manifesta" da parte degli automobilisti non si registrano soltanto in centro, come documentato da una conducente Gtm, con una precisa "denuncia pubblica", due giorni fa.

In periferia, persino nelle strade meno ampie, c'è chi pensa di usare la carreggiata come stallo provvisorio per la sosta. È accaduto ieri, nel tardo pomeriggio, in via dei Pioppi, la strada che collega viale Santa Maria degli Angeli, nel cuore di Difesa Grande. A restare bloccata, con ovvie conseguenze per la circolazione della "circolare" ma anche di quella in generale, la linea 3, che ha dovuto attendere l'arrivo in loco di Polizia municipale e del proprietario. Una Fiat Punto che viene lasciata parcheggiata sulla sede stradale, impedendo al mezzo del trasporto urbano di transitare regolarmente. Ma non c'era solo quella, la particolarità è che la Punto era in sosta sul lato sinistro.

Troppi gli episodi, la frequenza con cui ciò avviene è ormai davvero quotidiana, ed è lo specchio di un comportamento ormai diffuso. Intanto, un servizio pubblico subisce disagi.