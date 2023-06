Addio Fiorangelo, sale in cielo a 47 anni: l'omaggio dei "Falchi della Strada"

GUGLIONESI. Se n'è andato anche lui, a soli 47 anni. La comunità guglionesana piange Fiorangelo Della Posta.

Quanti dolori dobbiamo ancora sopportare? Quante lacrime dobbiamo ancora versare? Quante mamme, quante famiglie devono ancora soffrire? Quante? Troppe le vite spezzate in questo mondo malato. Che strappa via da questa terra giovani, meno giovani, fratelli, sorelle, figli. E li strappa con una violenza che ti lacera il cuore. Lo squarta in mille pezzi e non riesci più a rattopparlo.

Guglionesi piange. Ancora. E di nuovo. A distanza di pochi giorni dalla scomparsa di Valerio e Luigi.

Sant'Adamo, oggi, accoglie tra le sue braccia un altro figlio, Fiorangelo.

Un nome composto da due parole speciali: fiore e angelo. E Guglionesi vuole pensare che quel fiore, ora, sia stato preso da quell'angelo e messo su, nel paradiso. In mezzo agli altri fiori che sono stati strappati a questa terra.

Nell'eden dove i petali non cadono e i fiori sbocciano più forti di prima.

Vogliamo pensare che quel rombo di moto stia sfrecciando su per il cielo con te a bordo. Che sorridi e suoni quel clacson che sa di autobus.

Perché quando arrivavi ti si riconosceva da chilometri di distanza.

Ma a cosa servono le parole quando qui i nostri cuori si sono fermati? Si fermano ogni volta che un respiro si spegne. Ogni volta che degli occhi si chiudono.

Moriamo anche noi ogni volta che un nostro fratello va via.

Perché Guglionesi è piccola, è una grande famiglia allargata, dove ci si conosce tutti. E la sofferenza dell'altro, diventa la nostra. I funerali si svolgeranno domani, sabato 3 giugno alle ore 15. Ad accompagnare il feretro ci saranno gli amici motociclisti "I falchi della strada" di cui Fiorangelo faceva parte. Il corteo di moto si incontrerà alle ore 14 a Castellara.