Si ribalta un trattore in via Cardarelli, agricoltore resta ferito a una gamba

TERMOLI. Un infortunio agricolo, per fortuna non grave, è quello avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in via Cardarelli a Termoli, la zona che collega Colle Macchiuzzo alla parte alta di Difesa Grande.

Un uomo alla guida di un trattore per cause poi approfondite dagli agenti di Polizia del commissariato di Termoli, intervenuti sul posto, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato, restando ferito a una gamba. È stato soccorso dal 118 Molise, giunto sul posto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasportato d'urgenza l'agricoltore al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo. In via Cardarelli intervenuta anche la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli.