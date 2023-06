Un altro incidente agricolo nel basso Molise, 59enne in terapia intensiva a Pescara

GUGLIONESI. Due gli incidenti agricoli avvenuti ieri nel basso Molise. Prima che accadesse quello di via Cardarelli a Termoli, si era ribaltato un trattore anche in agro di Guglionesi, precisamente in contrada Santa Margherita. Alla guida del mezzo da lavoro c'era un 59enne, che è riuscito a sottrarsi dal veicolo, nonostante fosse in una specie di vallone, restando comunque ferito in modo serio.

Dato l'allarme, è stato soccorso da alcuni vicini, che l'hanno trasportato subito al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Considerato il quadro clinico, nella serata di ieri il 59enne è stato trasferito all'ospedale civile di Pescara, dove è sotto osservazione in prognosi riservata nel reparto di Terapia intensiva. Del sinistro si stanno occupando i Carabinieri della locale stazione.