Lascia la tv accesa e parte: i vicini temono un malore e sul posto arrivano 115, Polizia locale e 118

CAMPOMARINO LIDO. Avvertono la televisione rimasta accesa innaturalmente per tutta la notte, udita da un appartamento vicino, la sentono ancora al mattino, ma provando a mettersi in contatto con una signora 75enne che abita lì non ottengono alcuna risposta e allora decidono di avvertire le forze dell'ordine.

Massiccio spiegamento stamani in via Kennedy, a Campomarino lido, dove per la richiesta di soccorso a persona sono andati sul posto la pattuglia della Polizia locale, prima ad essere avvertita, il 118 coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza e la squadra del distaccamento adriatico dei Vigili del fuoco.

Qui, il 115 ha rotto il vetro del balcone, per riuscire a entrare nell'alloggio, ma una volta dentro i soccorritori non hanno trovato nessuno. Fortunatamente, non era successo nulla, ma la padrona di casa ha dimenticato la tv accesa, prima di partire per Monza, come ha confidato lei stessa una volta raggiunta telefonicamente.