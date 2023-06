Ascensori fuori uso in Tribunale, protesta di un dipendente disabile

LARINO. Arriva una polemica sollevata al Tribunale di Larino, dove non funziona uno degli ascensori. «Mi chiamo, Nicolino Buscio, disabile certificato al 100%, dipendente del Ministero della Giustizia in servizio presso la Procura della Repubblica di Larino segnalo che presso questa Procura sono mesi che gli ascensori sono fuori uso.

Utilizzavo per salire al 4° piano, dove sono dislocati gli Uffici, l'ascensore interno in uso del Procuratore, giovedì mattina, con somma sorpresa, anche questo ascensore è risultato bloccato.

È una situazione che va avanti da molto tempo e non vedo prendere decisioni risolutive. Che sia chiaro, la denuncia non riguarda solo me, ma soprattutto l'utenza, anziana, disabile o chiunque ha difficoltà, anche momentanee, che, viene chiamata in udienza».