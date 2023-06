Turisti in spiaggia e ladri subito all'opera: rubano nell'auto di un gruppo di ragazzi sul litorale Nord

TERMOLI. Inizia la stagione balneare e accanto agli aspetti inevitabilmente positivi, come il relax, il divertimento, chi insegue la prima abbronzatura, ci sono quelli realmente spiacevoli, come i furti che bersagliano le auto in sosta di bagnanti e turisti.

Primo fine settimana di giugno e subito all’opera la mano lesta di turno, che sul litorale Nord, oltre la zona dei lidi balneari, si è data da fare per mettere a segno qualche colpo proto-estivo, forzando il finestrino anteriore del veicolo.

Un gruppo di ragazzi provenienti da una località del basso Molise hanno raggiunto la costa Nord. Si sono diretti sull’arenile, lasciando all’interno della loro macchina uno zaino che era stato lasciato all’interno, all’altezza dell’accesso al mare del Maestrale. Sparito tutto, soldi, documenti, chiavi di casa ed effetti personali.

I ragazzi derubati chiedono di riavere indietro il maltolto. Il furto è stato denunciato alle forze dell’ordine.