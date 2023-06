In trionfo le "Stelline" di Portocannone

PORTOCANNONE. Dal basso Molise col furore agonistico nella danza sportiva a Tollo. Non solo le ballerine di San Martino in Pensilis primeggiano: sugli scudi le Stelline di Portocannone, che hanno stravinto il campionato interregionale di danza sportiva, come riporta sui social l'assessore alla Cultura Valentina Flocco: «Le piccole campionesse della Palestra Freetime Eloisa, con le maestre Costantina di Legge e Francesca Greco, hanno vinto il primo posto nella categoria Coreografico distinguendosi per classe, originalità e bravura. Oltre al titolo, le giovani atlete di Portocannone hanno fatto incetta di medaglie nelle categorie Assoli, Show Dance e Moderno».