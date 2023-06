Ancora un minore aggredito da un lupo sulla costa adriatica, medicato al Pronto soccorso

VASTO MARINA. Nuova aggressione sul lungomare nord di Vasto marina da un presunto lupo. E' accaduto sabato notte, intorno all'1.30, nei pressi di un lido che sorge a poca distanza dalla Bagnante.

Un gruppo di minorenni si trovava sui lettini di uno stabilimento, uno di loro è si è sentito mordere da qualcosa mentre si trovava di spalle. Quest'ultimo e' riuscito a divincolarsi grazie all'aiuto dei coetanei che hanno scagliato contro l'animale delle sdraio.

Il ragazzo, un 15enne originario di San Salvo, non ha riportato ferite gravi. E' stato trasferito in Pronto soccorso per ricevere le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione.

Nella stessa serata di ieri si sono verificati episodi analoghi ai danni di altre persone e in corso di accertamento. Dovrebbe essere stata coinvolta anche una ragazza di origine molisana.

Questi casi fanno seguito a quello della bambina aggredita (Leggi) e che ha avuto risonanza mediatica nazionale (Leggi).