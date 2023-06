Furti commessi anche vicino ai lidi, rubati due scooter

TERMOLI. Non solo furti con scasso sul litorale Nord di Termoli, come abbiamo documentato ieri attraverso la segnalazione di ragazzi derubati all’altezza dell’accesso al mare “Il Maestrale”.

In questo ponte festivo nel mirino dei ladri non solo zaini, ma anche scooter, con esemplari di Scarabeo 50, almeno due, portati via di fronte al lido Tartaruga, sul viale Cristoforo Colombo.

Secondo il papà di una delle giovani derubate si tratterebbe di persone del posto, oltretutto, infatti ha voluto rivolgere un appello: «Invito i ragazzi a prendere maggiori precauzioni per "tentare" di evitare di subire queste disavventure».