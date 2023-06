Si scontrano auto e furgone, uno dei conducenti trasportato al San Timoteo

LARINO. Scontro tra due veicoli al mattino presto di oggi sulla strada provinciale che collega Larino a Montorio nei Frentani, la SP 78. L’incidente è avvenuto intorno alle 8, in località “Tiro a segno”, non distante dall’isola ecologica. Il sinistro ha coinvolto un furgoncino bianco e una utilitaria blu. Sul posto sono intervenuti il 118 Molise con la postazione frentana e i volontari della Croce di San Gerardo in ambulanza, nonché i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli e il luogo dove sono venuti a contatto, su cui si era sversato del carburante.

Il conducente del furgoncino è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, a causa di una ferita alla testa.