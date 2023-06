Termoli Jet, diventa definitiva la condanna della Corte dei Conti per l'ex Giunta Iorio

TERMOLI. Diventa definitiva la sentenza della Corte dei Conti sulla vicenda Termoli Jet, dopo la pronuncia della terza sezione centrale d’appello (722/2023) che ha rideterminato le somme da restituire allo Stato dai componenti della Giunta Iorio del 2005, per l’acquisto del catamarano che collegava la costa termolese con la Croazia.

Come si legge nella sentenza, «per l’ex assessore Antonio Chieffo e il dirigente Domenico Pollice rideterminato «in euro 1.000.000,00 (un milione/00) il danno per il quale sono condannati al risarcimento in solido; in euro 100.000,00 (centomila/00) pro-capite il danno per il quale sono condannati a titolo di responsabilità parziaria e sussidiaria i signori Angelo Michele Iorio; Rosario De Matteis, Filoteo Di Sandro, Michele Picciano e Gianfranco Vitagliano».

In primo grado, la sezione del Molise aveva fissato in 3,5 milioni di euro la somma da restituire all’erario per Chieffo e Pollice.

Il Termoli Jet venne acquistato per 6,8 milioni di euro.