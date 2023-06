Tragico scontro in galleria sulla statale 87 a Campobasso, muore una 47enne

CAMPOBASSO. Una donna di 47 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi sulla statale 87, nel tratto di galleria alle porte del capoluogo. L'impatto tra due veicoli, un Tir e una macchina, è avvenuto al km 130,200.

Sul luogo del sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, sono presenti il 118, le squadre Anas, Polizia municipale di Campobasso e i Carabinieri, per operazioni di soccorso, recupero della salma e i rilievi dell'incidente, al fine di consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Sul posto intervenuto anche il Pm della Procura di Larino.

