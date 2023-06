«Rubano anche i nostri ricordi», garage depredati dai "soliti teppistelli"

MONTECILFONE. Ha subito furti nei suoi garage e così ci mette la faccia e lancia l’ennesimo allarme. L’ex consigliere comunale Antonio Di Lisio invia una lettera aperta alle autorità competenti del territorio.

«Vivo a Termoli per mie esigenze, le mie origini e il mio sangue scorre fra le vie del mio paese, Montecilfone. Sono nato e cresciuto li, li sono nati i miei figli, li ci sono ancora i miei affetti. Ho ancora una casa ereditata dai genitori con tante mie cose, i miei ricordi. Li non danno fastidio a nessuno. È casa mia, però essere devasta dai soliti teppistelli questo non mi va giù. Ora mi sono accorto che manca tanta roba dai miei garage. In altre occasioni ho fatto denuncia, ma è finita come al solito lettera morta. O meglio anche se sanno chi sono finisce a tarallucci e vino.

Come dobbiamo fare? Pensate che al fianco di casa mia hanno rubato perfino le grondaie di rame dal tetto. Impresa abbastanza importante. Eppure succede. Oltre al danno la beffa, tutti sanno e nessuno fa nulla, possibile che una comunità intera deve stare sotto schiaffo da 2 o 3 teppistelli? Per vivere bisogna lavorare, questi non sono soldi facili ma offese alla privacy della gente. Fate attenzione che prima o poi la giostra si ferma e il fiocco non si può più prendere. Poi i premi saranno davvero molto importanti». Microcriminalità che alimenta, oltretutto, il circolo vizioso dell’acquisto di stupefacenti e il relativo spaccio.