Malore mentre sta per entrare in Pilkington, muore uomo di 55 anni

SAN SALVO. Un uomo di 55 anni di San Salvo, M.D.N. le sue inziali questa mattina è deceduto mentre stava per entrare al lavoro in Pilkington, intorno alle 8.15.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Per ricostruire la dinamica di quanto accaduto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione.

Notizia in aggiornamento