La scomparsa di Moreno sconvolge la comunità

GUGLIONESI. Si è spento il tuo solare sorriso, ma illuminerà sempre i nostri cuori.

Ieri alle ore 15, presso l'Ospedale Sant'Orsola di Bologna, è venuto a mancare improvvisamente all'età di 26 anni il caro Moreno Del Villano. Ne danno il triste annuncio la mamma, il papà, il fratello, Gilda, le nonne, gli zii, i cugini e i parenti tutti.

Sono migliaia i messaggi di cordoglio arrivati per la tragica scomparsa del giovane Moreno Del Villano.

Scorrendo i vari social, ci imbattiamo in ricordi, pensieri, foto che provocano un brivido lungo la schiena con le lacrime che rigano il viso. Non possiamo trattenerle. Anche chi non lo conosceva si domanda perché di questa morte così assurda, ingiusta.

Un ragazzo sempre solare, con il sorriso stampato in volto. Con una voglia di vivere da far invidia al mondo. Lavoratore integerrimo. Aveva lasciato casa e affetti per crearsi un futuro al Nord. Nella regione più industrializzata, lì dove purtroppo, a causa di un malore, è stato strappato via da questa terra.

I messaggi che si susseguono sono un turbinio di dolore e domande. Qualcuno la butta lì rincarando la dose, e dà la colpa ai vaccini.

Messaggi d’affetto, di vicinanza che non hanno tregua. A Guglionesi regna un silenzio agghiacciante. I volti della gente sono provati.

Il candidato Leo Antonacci ha stoppato la sua campagna elettorale per tre giorni, per rispetto del dolore che la comunità sta vivendo.

Tra i tanti messaggi arrivati c’è uno che ci colpisce più di tutti. “Un bollettino di guerra nel silenzio delle istituzioni”. Vorremmo risposte a un chiaro grido di dolore. Risposte per le troppe famiglie che si trovano a piangere e vivere momenti così terribili.

Che Dio lo accolga tra le sue braccia. Per i tanti amici devastati dal dolore, ora Moreno è in compagnia di alcuni suoi amici, anche loro scomparsi troppo giovani. E allora vogliamo immaginarlo così, con il suo sorriso sempre acceso, in compagnia dei suoi amici.

In attesa dell'autopsia, che dovrebbe esser effettuata nelle prossime ore, i funerali sono a data da destinarsi.