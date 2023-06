Segni di miglioramento, ma resta grave il 59enne ferito nel ribaltamento del trattore

GUGLIONESI. La comunità di Guglionesi è in ansia anche per le sorti del 59enne rimasto ferito in modo serio venerdì scorso mentre si trovava alla guida del trattore in contrada Santa Margherita.

L’uomo è ricoverato e tenuto in coma farmacologico all’ospedale civile di Pescara, dove è stato trasferito venerdì scorso dal San Timoteo di Termoli, proprio a causa delle conseguenze dell’incidente agricolo, col trattore che si è ribaltato.

Il quadro clinico permarrebbe stabile, anche se ci sono segni di reazione da parte del paziente, che risponderebbe agli stimoli somministrati, eseguendo, a piccoli passi, le richieste dei medici che lo tengono in osservazione.

Il 59enne di Guglionesi, rimasto schiacciato sotto al suo trattore, è riuscito a divincolarsi dal mezzo, ma a causa delle conseguenze è stato portato d’urgenza, subito dopo aver dato l’allarme, da alcuni vicini di fondo, al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, per poi essere trasferito a Pescara in Rianimazione.