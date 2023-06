Cordoglio Stellantis per i due dipendenti morti nell'incidente a Melfi

TERMOLI. Tragico incidente avvenuto a Melfi, dove due dipendenti sono morti per le conseguenze di uno scontro in cui sono rimasti coinvolti mentre andavano al lavoro. Questa la dichiarazione di un portavoce di Stellantis Italia:

«Stellantis esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa dei due dipendenti dell’ente qualità dello stabilimento di Melfi, avvenuta in un incidente stradale mentre andavano al lavoro per il turno del pomeriggio. Il Top Management aziendale, insieme a tutti i dipendenti dell’impianto, è vicino con affetto alle famiglie dei due compagni di lavoro ed è a disposizione per ogni tipo di supporto».