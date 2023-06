A caccia di metalli rari, rubati i catalizzatori ad alcune Fiat Punto in via Asia

TERMOLI. Metalli rari, la nuova frontiera dei furti che stanno colpendo gli automobilisti. E’ quanto sta succedendo sempre più spesso.

Il concetto di “miniera urbana”, ossia la capacità di recuperare componenti che stanno assumendo sempre più valore, con quotazioni in crescita e tra gli asset strategici del futuro, nel nuovo scacchiere geopolitico.

Non è un gioco di parole, ma proprio in via Asia, per un gioco degli specchi, alcuni residenti hanno subito nella notte tra martedì e mercoledì il furto di catalizzatori delle auto, che sono stati portati via da alcune Fiat Punto in sosta sotto le loro abitazioni. Parliamo di platino, palladio e rodio. «Questi materiali, per un singolo catalizzatore, possono fruttare sul mercato fino a circa 200 euro», ha precisato uno dei proprietari che hanno subito il colpo. Ovviamente sono state presentate delle denunce alle forze dell’ordine, ma resta l’allarme, crescente per questo tipo di “bersagli”.