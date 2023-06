Tir piomba su un cantiere dell'A14 a Val di Sangro, morto il conducente e diversi feriti

TORINO DI SANGRO. Un morto e diversi feriti. E' questo il bilancio di un incidente avvenuto nella notte appena trascorsa al Km. 427 in direzione nord dell'A14 Adriatica, in territorio di Torino di Sangro tra i caselli di Vasto Nord/Casalbordino e Val di Sangro. In prossimità di un cantiere situato poco dopo l'area di servizio Sangro Ovest, il conducente di un camion ha perso il controllo del mezzo e ha sfondato le protezioni investendo degli operai che si trovavano sul posto per eseguire interventi di sistemazione dell'asfalto.

A perdere la vita nel fortissimo impatto è stato il conducente del mezzo pesante, un rumeno di circa 45 anni, lievemente ferito il figlio che viaggiava con lui.

Feriti anche gli operai che si trovavano nel cantiere e che sono stati trasportati negli ospedali di Vasto, Chieti e Pescara. Alcuni erano in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che però hanno solo potuto constatare il decesso dell'uomo. Sopraggiunti anche i Vigili del Fuoco, oltre a personale della Polizia Stradale del Distaccamento Vasto Sud e di Autostrade per l'Italia.

Il tratto è stato chiuso causando disagi disagi alla circolazione veicolare. L'incidente è avvenuto poco dopo l'una di notte.

Galleria fotografica