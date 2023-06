Vigili del fuoco intervengono in via Torino

TERMOLI. Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli chiamati a intervenire nel tardo pomeriggio di ieri in via Torino, a causa di un principio d'incendio divampato in una zona residenziale. Sul posto, la squadra in turno della caserma di contrada Pantano Basso, ha riportato la situazione alla normalità nel giro di un'ora. L'emergenza ha riguardato delle attrezzature di proprietà di un privato.