A contatto auto e scooter, 65enne medicato sul posto

TERMOLI. Traffico intenso sulle strade urbane termolesi e allora frequenti sono anche gli incidenti stradali che avvengono nelle arterie con maggior densità di circolazione, come via Martiri della Resistenza, ad esempio. Un copione piuttosto ricorrente, quello di uno scontro tra auto e scooter, stavolta avvenuto poco prima delle 11.30, all'altezza dell'ingresso per piazza Donatori di Sangue. Sul posto sono intervenuti il 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, e la Polizia locale. Il conducente dello scooter, un 65enne, è stato medicato sul posto. Per fortuna, solo tanto spavento e conseguenze lievi.