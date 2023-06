Colpito da un crampo mentre nuota al largo, salvato dagli assistenti bagnanti a Rio Vivo

TERMOLI. Disavventura quella vissuta stamani, intorno alle 11.15, nel tratto di mare compreso tra gli stabilimenti balneari Corallo e Bahia Azzurra a Termoli, sulla spiaggia di Rio Vivo.

Un nuotatore di circa 60enne, piuttosto esperto, si è portato all’altezza della boa dei 300 metri, ma ha subito un crampo, che l’ha portato ad agitarsi e anche bere dell’acqua marina, ha chiesto aiuto sbracciandosi e subito sono partiti gli assistenti bagnanti Michele Rubino e Audrey Marino, della Compagnia del Mare, che cura il salvataggio per cinque dei sei lidi presenti sul litorale Sud di Termoli. Il 60enne, nonostante un fisico piuttosto massiccio, è stato portato a riva, dove nel frattempo era stato allertato anche il 118 Molise, visto il principio di annegamento, che con l’ambulanza della Misericordia di Termoli ha trasportato l’uomo al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo.

Elogi per il salvataggio fulmineo sono stati fatti dal presidente della Compagnia del mare Christian Di Santo e dal responsabile di zona (Termoli e Campomarino) Roberto Micco. Fondamentale il loro contributo per garantire la sicurezza balneare, come sottolineato anche dagli stessi imprenditori balneari.