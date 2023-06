Ennesimo scontro auto-scooter in città, 61enne al Pronto soccorso

TERMOLI. Nel giro di appena 3 ore ancora uno scontro tra auto e scooter, a Termoli. A differenza di quello avvenuto in mattinata, in via Martiri della Resistenza, stavolta è stata via Inghilterra la strada dove è accaduto il sinistro. Anche in questa circostanza sul posto forze dell'ordine e 118 Molise, coi volontari della Misericordia in ambulanza, che hanno trasportato il conducente del ciclomotore, un 61enne residente in città, con un trauma alla spalla e colpo di frusta cervicale.