Omicidio della Vigilia di Natale, la Cassazione annulla l'ordinanza del Riesame su Irma Forte

ROMA. La Suprema Corte di Cassazione, all'esito dell'udienza tenutasi l'8 giugno 2023, ha accolto il ricorso presentato dai difensori di Irma Forte, avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame di Campobasso che, su richiesta della Procura della Repubblica di Isernia, aveva disposto per l'indagata, attualmente agli arresti domiciliari, la custodia cautelare in carcere sul presupposto della sussistenza del pericolo di reiterazione del reato.

I Giudici di Legittimità hanno annullato con rinvio il provvedimento restrittivo della libertà, disponendo una nuova valutazione della vicenda dinanzi a una diversa Sezione dello stesso Tribunale del Riesame di Campobasso.

I difensori dell'indagata, avvocati Demetrio Rivellino e Giuseppe De Rubertis, pur riservandosi ogni più approfondita valutazione dopo la lettura delle motivazioni della Suprema Corte, esprimono soddisfazione per la decisione dei Giudici di Legittimità, ritenendo che, in tal modo, sono state riconosciute le ragioni della difesa, in più di un'occasione condivise anche dal Gip del Tribunale di Isernia, secondo cui la vicenda omicidiaria va inquadrata in una complessa dinamica familiare connotata da anni di vessazioni e sofferenze subite dalla loro assistita ad opera della vittima del reato.

La stessa vicenda, ancora in fase di accertamento, per i difensori, non giustifica il giudizio di pericolosità sociale dell'indagata espresso, dapprima dal Pm e poi dal Tribunale del Riesame, e non è tale, pertanto, da legittimare il ricorso alla custodia cautelare in carcere, quale misura applicabile solo a casi estremi, comunque diversi da quello che ha interessato la propria assistita.