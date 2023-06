Tentata estorsione a un imprenditore, per la Cassazione non c'è il "metodo mafioso"

TERMOLI. Clamore notevole in Molise per un triplice arresto risalente al 4 febbraio del 2021.

Due custodie cautelari in carcere e uno ai domiciliari, rispettivamente per V. M., F. A. e T. D. V. (quest'ultimo ai domiciliari), poiché ritenuti dagli inquirenti responsabili di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un imprenditore del capoluogo, con loro ad avere base nel basso Molise. I due indagati finiti in carcere erano considerati esecutori materiali, mentre l'ultimo il loro mandante. Uno dei due imputati destinatari della misura più restrittiva (F. A.) con precedenti penali per associazione a delinquere di stampo camorristico, con legami al clan Di Lauro di Secondigliano.

A difenderli è stato l'avvocato Ruggiero Romanazzi, che ha subito proposto l'istanza al Riesame, che l'accolse escludendo l'aggravante del metodo mafioso. Dall'inchiesta al dibattimento, il primo grado con rito abbreviato dinanzi al Gup del Tribunale di Campobasso ha portato alla condanna dei tre imputati, con il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso.

La sentenza poi venne confermata anche in appello. Decisioni impugnate sia dallo stesso Romanazzi che dall'avvocato Joe Mileti, che difendeva il terzo, dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, al solo fine di escludere la sussistenza di questa aggravante. L'udienza si è celebrata il 19 maggio scorso, col Procuratore generale che ha chiesto il rigetto dell'istanza e la conferma della sentenza. La Cassazione, invece, ha accolto la tesi difensiva, escludendo "il metodo mafioso" e riducendo di conseguenza la pena inflitta.