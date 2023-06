Si bloccano i freni, moto cade in via del Mare: ferita una 59enne

TERMOLI. Uscita di strada anche a Termoli oggi, con una coppia che viaggiava in moto rimasta coinvolta in una caduta su via del Mare, all'altezza di Poggio Costantino.

All'origine del sinistro un guasto meccanico ai freni del mezzo a due ruote. Una 59enne residente in città, soccorsa dal 118 Molise, intervenuto coi volontari della Misericordia di Termoli, è stata trasportata al Pronto soccorso del San Timoteo. Minori conseguenze per il marito che era alla guida del mezzo.