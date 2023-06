E' morto Silvio Berlusconi

TERMOLI. Avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 29 settembre, è morto Silvio Berlusconi. Era stato ricoverato alla clinica San Raffaele nei giorni scorsi.

Silvio Berlusconi è morto questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano, dopo che le sue condizioni di salute sono precipitate nelle ultime ore.

Era stato ricoverato nuovamente alla fine della scorsa settimana per curare la sua patologia ematica, poi il peggioramento. Tutti i figli sono accanto a lui e alla compagna Marta Fascina, insieme al fratello Paolo. Il leader di Forza Italia aveva 86 anni e da tempo lottava contro una leucemia mielomonocitica.

Tanti i messaggi di cordoglio che sono arrivati appena appresa la notizia.

Dal mondo del calcio a quello politico. Alleati e avversari tutti lo ricordano.

«Grande imprenditore, con pregi e difetti, senza giudicare la sua vita personale, ma ha dato fama a tanti e lavoro a molti. Innovatore e rivoluzionario: 29 trofei vinti col Milan. Anche il mondo del calcio piange Silvio Berlusconi. Pace all'anima sua...non ho mai condiviso le sue idee politiche né stile di vita, ma è stato sicuramente un grande tra i grandi in Italia per carisma e capacità imprenditoriali».

Queste le parole di Matteo Renzi. “Silvio Berlusconi ha fatto la storia in questo Paese. Tanti lo hanno amato, tanti lo hanno odiato: tutti oggi devono riconoscere che il suo impatto sulla vita politica ma anche economica, sportiva, televisiva è stato senza precedenti. Oggi l’Italia piange insieme alla famiglia, ai suoi cari, alle sue aziende, al suo partito. A tutti quelli che gli hanno voluto bene il mio abbraccio più affettuoso e più sincero. In queste ore porto con me i ricordi dei nostri incontri, dei tanti consigli, dei nostri accordi, dei nostri scontri. Ma soprattutto di una telefonata in cui Silvio, non il Presidente, mi ha fatto scendere una lacrima parlando della mamma. Ci mancherai Pres, che la terra ti sia lieve”.

"Oggi ci saluta un Grande italiano- iniziano così le parole del vice ministro Matteo Salvini nel ricordare Berlusconi- Uno dei più grandi di sempre, in tutti i campi, da tutti i punti di vista, senza eguali. Ma soprattutto oggi perdo un grande amico. Sono distrutto e piango raramente, oggi è uno di quei giorni. Conservo come un dono prezioso il valore della tua amicizia, i tuoi consigli, la tua generosità, il tuo rispetto, il tuo genio, i tuoi rari e affettuosi rimproveri subito seguiti da complimenti e attenzioni uniche.

Hai fatto tanto per l’Italia e per gli Italiani, lasci un vuoto difficile da colmare, da oggi dedicheremo ogni nostro sforzo e tutto il nostro impegno per proseguire le mille strade che hai per primo visto e tracciato. Il più grande patrimonio che lasci su questa terra, che sono la tua splendida famiglia e i tuoi affetti, varranno mille vite ancora.

Buon viaggio Silvio, amico mio".