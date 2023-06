Scomparsa Berlusconi: i messaggi della politica molisana

MOLISE. La notizia è di pochi minuti fa ed ha già fatto il giro del mondo. Dal Molise arrivano i messaggi di cordoglio.

“Oggi è un giorno molto triste per il nostro Paese. Se ne va uno dei protagonisti della vita politica italiana: un uomo che ha fatto della generosità, della passione, del sacrificio al lavoro e della difesa della libertà la cifra stilistica della propria vita. Silvio Berlusconi è stato un imprenditore illuminato e un politico di razza, ma soprattutto una persona buona a cui era impossibile non voler bene. Sono onorato di essere stato al suo fianco in questi anni e sono certo che il miglior modo per ricordarlo è continuare a battersi per i valori in cui credeva e a lavorare per il bene dell’Italia. Il centrodestra perde un grande leader, l’Italia una persona eccezionale, io un amico sincero”.

Così Aldo Patriciello, europarlamentare Di Forza e membro del Gruppo Ppe al Parlamento europeo, nel giorno della scomparsa di Silvio Berlusconi.

"La morte del Presidente Silvio Berlusconi è per tutto il Paese una grave perdita. Al di là delle proprie convinzioni politiche Berlusconi ha scritto la storia contemporanea del nostro Paese. Per questo ritengo che tutte le coalizioni e i partiti che concorrono alle elezioni regionali debbano almeno per oggi e domani sospendere la campagna elettorale". Lo sostiene Aldo Di Giacomo presidente Associazione Cultura e Solidarietà. "Ricordo il tour del Presidente Berlusconi per le elezioni regionali del 2018 quando – aggiunge – ogni suo incontro con la gente si arricchiva di racconti e storie. Senza dimenticare che da capo del governo nel 2002, quando la regione fu sconvolta dal terremoto, venne a inaugurare a San Giuliano la scuola diventata da simbolo di morte a simbolo della sicurezza dei nostri figli. Ma soprattutto – aggiunge Di Giacomo – Berlusconi ha sempre detto quello che sosteniamo noi da tempo: “È una piccola Regione, che è stata ingiustamente trascurata negli ultimi anni dalla politica nazionale. Per tornare a far sentire la sua voce deve essere guidata da figure di alto profilo”. Purtroppo – conclude – almeno in Molise di figure indicate dal Presidente non se ne vedono in giro”.

“La notizia della scomparsa del presidente Silvio Berlusconi ci commuove e ci addolora. Non posso che rivolgere, a nome mio e di tutto il movimento dei Popolari per l’Italia Molise, sentite condoglianze ai familiari – È quanto dichiara in una nota l’ex assessore regionale Vincenzo Niro – Berlusconi è stato senza dubbio – aggiunge – uno dei personaggi italiani più influenti degli ultimi quaranta anni di storia del nostro Paese, nel mondo dell’informazione, dello sport, dell’economia e ovviamente della politica. Fondamentale per la nascita del centrodestra e figura di prestigio riconosciuta in tutto il mondo. Al di là dei tanti commenti che si possono fare, mi piace ricordare – conclude Niro – la sua incredibile energia, vitalità, il suo innato entusiasmo e la sua capacità di non mollare mai dinanzi alle difficoltà. Un esempio di coraggio e voglia di vivere per tutti”.