Morte Berlusconi: lutto nazionale e funerali di Stato al Duomo di Milano

ROMA. Sono state issate a mezz'asta le bandiere all'ingresso di Palazzo Chigi, in segno di lutto dopo la morte di Berlusconi.

Il tricolore italiano e la bandiera dell'Unione europea, a quanto si apprende, sventoleranno a metà del pennone fino a mercoledì, quando si svolgeranno i funerali di Stato.

Sarà l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, a celebrare i funerali dell'ex premier che si terranno mercoledì prossimo alle 15 nel Duomo di Milano.

Il feretro di Silvio Berlusconi è stato trasportato a Villa San Martino, ad Arcore. La camera ardente non sarà più allestita allo studio 20 di Mediaset a Cologno Monzese per motivi di pubblica sicurezza.

Si svolgeranno nel Duomo di Milano mercoledì i funerali di Stato dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Lo confermano dalla Curia di Milano.

"Apprendo con profonda tristezza la notizia della morte di Silvio Berlusconi, fondatore e leader di Forza Italia, protagonista di lunghe stagioni della politica italiana e delle istituzioni repubblicane. Berlusconi è stato un grande leader politico che ha segnato la storia della nostra Repubblica, incidendo su paradigmi, usi e linguaggi". Lo sottolinea il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione sulla morte di Silvio Berlusconi.

Papa Francesco ha inviato un telegramma di condoglianze alla famiglia di Berlusconi per la scomparsa dell'ex premier. Bergoglio ha espresso "sentita partecipazione al lutto per la perdita di un protagonista della vita politica italiana, che ha ricoperto pubbliche responsabilità con tempra energica". "Sua Santità - sottolinea il telegramma - invoca dal Signore la pace eterna per lui e la consolazione del cuore per quanti ne piangono la dipartita. Mi unisco al cordoglio con un fervido ricordo nella preghiera". (Ansa)