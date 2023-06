Agricoltore resta ferito a San Martino: sul posto Vigili del fuoco, Carabinieri e 118

SAN MARTINO IN PENSILIS. Quasi per uno scherzo del destino, visto che su quel territorio erano riuniti stasera i coltivatori per discutere dei danni provocati dal maltempo, c’è stato purtroppo un nuovo infortunio nel comparto agricolo, avvenuto nell’agro di San Martino in Pensilis, nelle vicinanze della SP 85.

Incidente accaduto nel tardo pomeriggio, ma per fortuna dalle prime informazioni, non sembrerebbero esserci conseguenze gravi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, i Carabinieri della compagnia di Larino e della locale stazione, nonché i medici del 118 Molise, con la postazione frentana e i volontari in ambulanza della Croce di San Gerardo, che hanno soccorso l’uomo che era alla guida del trattore che si è ribaltato per cause al vaglio dei militari dell’Arma e trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli. L'agricoltore è stato tirato fuori proprio dalla squadra del 115.