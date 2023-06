Blitz antidroga in Molise, due arresti e sequestri significativi di hashish e cocaina

ISERNIA. Nuova operazione antidroga in Molise, stavolta in provincia di Isernia. I dettaglia saranno diffusi alle 11.30, nel corso di un'apposita conferenza stampa convocata dal procuratore Carlo Fucci.

Nel blitz compiuto ieri dalla squadra mobile della questura di Isernia sono state arrestate due persone accusate a diverso titolo di detenzione e spaccio di stupefacenti e sequestrati significative quantità di stupefacenti di tipo cocaina e hashish: uno di loro, in particolare, già tratto in arresto nel 2018 per analoghi reati, è ritenuto essere il principale riferimento per l’acquisto di stupefacenti nell’area di Venafro.

Nel corso della conferenza il Procuratore della Repubblica fornirà i dettagli dell’operazione.