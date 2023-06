Fotografo del dopoguerra: "Con Paolo Di Paolo se ne va un pezzo del Novecento"

LARINO. «A pochi mesi dalla morte di Tony Vaccaro ci ha lasciato oggi un altro grandissimo fotografo che ha illustrato la nostra terra, amandola, onorandola con fierezza: Paolo Di Paolo» così Donato Toma sulla notizia della scomparsa di Paolo Di Paolo-

«Ho avuto l’onore di conoscere il Maestro l’estate scorsa a Casacalenda. Nell’ambito di MoliseCinema assistemmo alla proiezione di ‘The treasure oh his youth’ documentario di Bruce Weber a lui dedicato. Ricordo l’emozione che provammo tutti insieme per quello che fu una sorta di tributo alla carriera di un illustre figlio del Molise. Applausi scroscianti e la standing ovation ai titoli di coda: un momento speciale. Di Paolo è morto a 98 anni. Da bambino era emigrato con la famiglia da Larino. La sua carriera di fotografo lo ha visto immortalare alcune tra le più grandi stelle del cinema italiano e straniero: da Luchino Visconti ad Anna Magnani, da Elizabeth Taylor a Grace Kelly, e ancora Marcello Mastroianni, Rudolf Nureyev, Pier Paolo Pasolini, Sophia Loren e tanti altri. Con Paolo Di Paolo se ne va un altro pezzo del Novecento e un grande uomo che ha sempre coltivato e omaggiato le radici larinesi. La sua intelligenza, vivida come i suoi ‘scatti’ memorabili, mancherà alla cultura molisana, italiana e internazionale».

La rivista "Atribune" ha dedicato un suo pezzo al compianto di Paolo. Molisano, classe 1925, da Larino si trasferisce nel 1939 a Roma, dove consegue la maturità classica; nell’immediato Dopoguerra si iscrive alla facoltà di Storia e Filosofia e inizia a frequentare gli ambienti artistici della Capitale. L’esordio come fotografo, autodidatta dotato di grande talento e sguardo lucido sulla realtà, avviene mentre lavora come redattore per la rivista Viaggi in Italia. Dal 1954 inizierà la lunga collaborazione con il settimanale culturale di Pannunzio, proseguita fino alla chiusura del giornale; negli stessi anni, però, collabora anche con La Settimana Incom Illustrata e inizia a lavorare per il settimanale Tempo Illustrato. Si muove come inviato in Unione Sovietica, Iran, Giappone, Stati Uniti, e in tutta Europa. Al fianco di Pasolini, è anche fotografo di scena durante le riprese di Mamma Roma e Il Vangelo secondo Matteo. Mentre per i servizi della giornalista Irene Brin firma reportage di alta moda e sul jet set internazionale. Nel 1968, però, deluso dalla deriva scandalistica del fotogiornalismo, si allontana dalla professione e si ritira vicino a Roma per riprendere gli studi di filosofia e storia.

Nel 2019, il MAXXI di Roma dedicava a Paolo Di Paolo un’ampia monografica (Mondo Perduto), omaggio a un grande narratore dell’Italia che cambiava negli Anni Cinquanta e Sessanta, di gente comune e artisti, fotografo del Dopoguerra – tra la frenesia di ricostruire e la voglia di riscatto dalla povertà – come delle dive di Cinecittà. Dal 1954 al 1966, Di Paolo collaborò con Il Mondo di Mario Pannunzio, pubblicando 573 foto di reportage dall’Italia e dal mondo. Suoi sono gli scatti che immortalano l’inaugurazione della tratta Roma-Firenze dell’Autostrada del Sole (1962), come pure quelli che documentano il viaggio in auto con Pier Paolo Pasolini, lungo le coste italiane da Ventimiglia a Trieste: 110 fotografie in bianco e nero realizzate nel 1959 per raccontare l’estate italiana del miracolo economico, inchiesta sociologica (La lunga strada di sabbia) uscita in tre puntate sulla rivista Successo. E ancora, i primi ritratti di Carla Fracci, fresca di nomina come prima ballerina de La Scala, nel 1958; e il reportage dei funerali di Palmiro Togliatti, nel 1964. Ma di personalità celebri, negli anni del Neorealismo e della Dolce Vita, Di Paolo ne immortalerà moltissime, cogliendo di ciascuno la sua umanità: Anna Magnani, Marcello Mastroianni, Sophia Loren, Kim Novak, Walter Chiari, Brigitte Bardot, Monica Vitti Michelangelo Antonioni. Ma anche Giorgio De Chirico, Renato Guttuso, Ezra Pound, Giuseppe Ungaretti, una spensierata Oriana Fallaci al mare (1963) e lo stesso Pasolini, più volte ritratto, come nella celebre foto sul Monte dei Cocci di Roma, del 1960. Per Tempo llustrato documenta una serie di incontri eccezionali: Alberto Moravia che intervista Claudia Cardinale, Luchino Visconti con Mina, Salvatore Quasimodo con l’Anita Ekberg della Dolce Vita di Fellini.