Il maltempo persiste, sulla costa adriatica scatta l'allerta arancione

TERMOLI. Nonostante qualche precipitazione già avvenuta, l’ondata di maltempo più intensa sul nostro territorio e sulla costa adriatica è ancora di là da venire, accadrà nelle prossime ore. Per questo, il dipartimento nazionale della Protezione civile ha diramato un nuovo bollettino di criticità, allerta che addirittura è di colore arancione per il Molise, così come in altre 3 regioni. Maltempo diffuso ovunque, visto che altre 9 regioni sono in allerta gialla, sia per il rischio di temporali che sull’aspetto idro-geologico. A causare questa perturbazione così vasta è l’attraversamento di un’area di bassa pressione che dal Mar Mediterraneo occidentale si sposta verso est e che nelle prossime ore sarà responsabile dell’intensificazione di una instabilità atmosferica su gran parte delle regioni centro-meridionali.

Sulla base dei fenomeni meteo previsti e in atto, quindi è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 15 giugno, una allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico su Basilicata, Calabria, Molise e Puglia a cui va aggiunta un'allerta arancione per rischio idraulico su Calabria e Abruzzo. È allerta gialla invece per altri settori delle stesse regioni e per Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Sardegna, Sicilia e Umbria.