Scontro tra due auto su viale Pertini, sul posto Vigili urbani e Polizia

TERMOLI. Ennesimo incidente avvenuto oggi sulla costa. Due veicoli a contatto su viale Pertini, in corrispondenza dell'innesto alla Tangenziale Nord. Per fortuna, stavolta non ci sono stati feriti, ma qualche disagio alla circolazione fino all'arrivo delle forze dell'ordine, Polizia locale e agenti del commissariato di Polizia. Una delle macchine coinvolte è finito fuori strada poco dopo il ponte che sovrasta l'A14.