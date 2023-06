Commercio e Turismo: contributo di 100 euro per i lavoratori del settore

CAMPOBASSO. Dal prossimo 1° luglio sono aperti i termini per la partecipazione al Bando “Caro Inflazione”, promosso per il 2023 dall’Ebrac (Ente Bilaterale Regionale Attività Commerciali) e dell’Ebrat (Ente Bilaterale Regionale Attività Turistiche), in favore dei dipendenti delle aziende del Commercio e del Turismo iscritte agli Enti Bilaterali, a sostegno delle famiglie per i rincari dovuti all’inflazione.

Il bando prevede un contributo pari a 100 euro per i lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti e lavoratori a tempo determinato, con un contratto non inferiore a 3 mesi continuativi, che svolgono la propria attività nella Regione Molise, in forza presso datori di lavoro in regola con i versamenti delle quote contributive da almeno 6 mesi all’atto della presentazione della domanda e che applicano integralmente il CCNL del Commercio e del Turismo. Per la partecipazione è necessario essere in possesso di un indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore a €. 25.000,00.

Il bando, il regolamento e la domanda da compilare sono disponibili presso la Segreteria degli uffici Ebrac/Ebrat Molise, in contrada Colle delle Api – Zona Industriale a Campobasso.