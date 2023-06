Auto finisce nei campi e si ribalta, madre e figlio trasportati al San Timoteo

BASSO MOLISE. Che spavento quello subito da madre e figlio, entrambi di Montecilfone, nella tarda mattinata di oggi. Erano in viaggio sulla strada provinciale Sinarca, quando per cause al vaglio dei Carabinieri della compagnia di Termoli la loro auto è uscita fuori strada, dopo che ne era stato perso il controllo. La macchina è finita nei campi, contro un manufatto e si è ribaltata completamente.

I due sono stati soccorsi dapprima da alcuni automobilisti, loro concittadini, quindi dal 118 Molise, intervenuto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza e dai Vigili del fuoco del distaccamento adriatico di contrada Pantano Basso. Per fortuna, madre e figlio non avrebbero subito conseguenze particolari, al netto del panico per la disavventura e gli ingenti danni alla vettura, in ogni caso sono stati trasportati al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.

