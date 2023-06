Invade la corsia opposta e si scontra coi Vigili urbani nel capoluogo

CAMPOBASSO. Incidente stradale con intervento dei Vigili del fuoco anche a Campobasso, dove un'auto ha invaso, per cause ancora da accertare, la corsia opposta alla propria direzione di marcia, scontrandosi con una pattuglia della Polizia municipale. Il sinistro è avvenuto in via Scardocchia.

Sul posto, oltre alla squadra del 115 del comando provinciale del capoluogo, intervenuti proprio la Polizia municipale e il 118 Molise. Contusi i due conducenti, trasportati al Pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli.