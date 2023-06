L'omicidio di Saman, l'ispettore termolese Michele Malorni racconta in aula la "confessione" dello zio

TERMOLI. È di Termoli l’ispettore di Polizia Penitenziaria a cui Danish Hasnain, uno degli imputati per il processo sull’omicidio della giovane Saman Abbas, diciottenne pakistana scomparsa nella primavera del 2021 da Novellara, ha confessato nel carcere di Reggio Emilia il luogo di ritrovamento del cadavere di sua nipote. Si tratta di Michele Malorni, fratello dello psicologo Nicola Malorni, consigliere comunale a Termoli, peraltro noto anche per l’impegno profuso sul territorio nelle azioni di contrasto delle violenze di genere e a danno dell’infanzia.

Lo scorso 9 giugno Malorni è stato chiamato a ripercorrere nell'aula del tribunale la sua partecipazione all'indagine.

Due professioni diverse, due percorsi apparentemente distanti che sembrano però ricongiungersi proprio grazie ad una capacità di ascolto che, in questo caso, si è rivelata decisiva per le indagini di uno dei femminicidi che hanno destato nel nostro Paese maggiore indignazione.

Il fenomeno del femminicidio ha sempre lati d’ombra che spesso restano insondabili, ma nel caso della giovane Saman ha assunto note decisamente torbide, oscure, infittite da trame familiari omertose rispetto alle quali molti hanno espresso indignazione: il movente del crimine si scoprì essere, infatti, il rifiuto della ragazza di sposare il cugino in Pakistan nel 2020, quando aveva 17 anni, ma soprattutto la sua condotta “occidentalizzata”, il suo desiderio di libertà, la sua opposizione ai diktat di una cultura familiare patriarcale che tendeva a trattare alla stregua di una “cosa” la giovane Saman che, coraggiosamente, riuscì, nonostante le punizioni anche fisiche e i dinieghi, a denunciare i genitori per maltrattamenti e induzione al matrimonio, oltre che per il sequestro dei suoi documenti.

La sua vita fu interrotta proprio da chi più di chiunque altro avrebbe dovuto proteggerla e, invece, ha voluto renderla “invisibile”, prima attraverso azioni che oggi riconosciamo simboliche di morte – il sequestro dei documenti e il diniego dei suoi sentimenti, la fuga della giovane in Belgio e il ritorno forzato in Italia - e infine togliendole la vita con l’occultazione del corpo. Solo in seguito alle dichiarazioni rese dallo zio Hasnain all’ispettore Malorni, è stato autorizzato il primo sopralluogo al casolare dove è stato possibile ritrovare il corpo senza vita di Saman: vi sono giunti lo stesso imputato accompagnato dall’ispettore termolese ed altri agenti con un'auto blindata e senza che nessun altro, escluso Malorni, fosse a conoscenza dell'indirizzo, per evitare fughe di notizie.

Le indagini precedenti attivate dalla Procura di Reggio Emilia erano state infruttuose nonostante le ricerche avessero coperto un territorio di 80 ettari e con l'aiuto di cani molecolari, escavatori, droni e un elettro magnetometro. Le ricerche del cadavere furono sospese il 12 luglio 2021. In seguito alle dichiarazioni rese da Danish Hasnain, il corpo della giovane Saman è stato ritrovato a novembre 2022, a distanza di un anno e mezzo dalla sua scomparsa.

Protagonista di uno snodo essenziale della vicenda, l’ispettore Malorni racconta che quando arrivò il 18 novembre 2022 nel luogo indicato “Danish mi bloccò per evitare che io calpestassi l’area dov’era sepolta Saman: fu così che mi tranquillizzai sulla genuinità della sua collaborazione”, mai scontata nell’ambiente carcerario.