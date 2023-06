Turista romana esperta di avifauna fa salvare un nido di fratino, sul posto i Vigili urbani

TERMOLI. Diciamolo chiaramente, non a tutti il fratino è simpatico. C’è chi lo ha additato come responsabile dei ritardi nel progetto di raddoppio ferroviario, chi ne individua le cause per la mancata pulizia della spiaggia. Ma è un valore. Per questo, gli stessi turisti danno risalto al salvataggio di un nido, avvenuto stamani.

«Nella mattinata di oggi, grazie alla segnalazione di una turista romana esperta di avifauna, al lavoro della Polizia municipale di Termoli e al tempestivo intervento delle guardie ecologiche dell'Associazione Italiana Sicurezza dell'Ambiente, è stato messo in sicurezza uno dei preziosissimi nidi di fratino sito nella parte Nord del litorale. Il fratino è un uccello protetto, tutelato a livello comunitario, depone le uova nelle dune lungo la spiaggia e purtroppo, a volte, come in questo caso il nido è eccessivamente esposto a rischi e occorre metterlo in sicurezza.

La presenza del fratino nel lungomare Nord di Termoli è motivo di orgoglio per la nostra città, questo piccolo uccello è indicatore dello stato di salute di un ambiente marino e di una spiaggia correttamente tutelata e conservata e aver dato un contributo alla salvaguardia di questa specie denota anche un ammirevole e forte senso di rispetto per la biodiversità che parte dalle istituzioni e coinvolge tutta la comunità termolese».