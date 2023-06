Divampa incendio in una rimessa, l'intervento dei Vigili del fuoco

CAMPOBASSO. Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso intervenuti nella notte per estinguere le fiamme divampate all'interno di una piccola rimessa, nel territorio del comune di Campolieto.

Per fortuna, nel rogo non ci sono stati feriti, ma solo danni. In corso di accertamento le cause dell'incendio.