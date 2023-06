Incendio in una vecchia scuola, le fiamme in un locale destinato ad archivio

CAMPOBASSO. Nella mattinata di oggi prima dell’incidente avvenuto al raccordo dell’Ingotte con la statale Bifernina, c’era stato un altro intervento dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso, stavolta per un incendio all'interno della ex scuola elementare "Salvo D'Acquisto", in Via Kennedy a Campobasso. L'incendio, per cause in corso di accertamenti, ha riguardato del materiale cartaceo all'interno di spazi destinati ad archivio. Il personale del 115 ha impedito il propagarsi del fuoco che intanto aveva già provocato annerimento da fumo all'interno degli ambienti. Presente sul posto anche il nucleo della Polizia Scientifica.